Россия – Германия: хоккейный матч финала Олимпиады завершился счетом 4:3

25 февраля российские спортсмены смогли одержать победу в финальном хоккейном матче Олимпийских Игр – 2018 в Пхенчхане. Игра завершилась со счетом 4:3, «золото» получат россияне.

Российские болельщики получили возможность гордиться сборной хоккеистов России. Команда одержала победу и получила «золото» в финальном матче, где россияне играли с командой из Германии.

Первый гол в сторону ворот команды из Германии был забит на 20-й минуте в первом периоде. Во втором команда-противник смогла забить ответный удар, уравняв тем самым счет. Наиболее динамичная игра наблюдалась в третьем периоде, когда обе команды осознали важность победы и приложили все силы, чтобы атаковать противника.

Победа досталась сборной России, которая смогла получить 4 очка в противовес 3, полученным сборной из Германии. Уже известно, что завершение Игр в Пхенчхане для россиян пройдет в нейтральном статусе и под олимпийским флагом. Болельщики указали, что победа в хоккее, когда сборную России лишали статуса игрока, представляющего определенную страну, состоялась уже во второй раз. Теперь спортсмены и фанаты спортивных игр будут надеяться на новые свершения и пополнения «копилки золота».