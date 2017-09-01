Футболист Уэйн Руни задолжал налоговой службе 5 миллионов фунтов стерлингов

Английский спортсмен футбольного клуба «Эвертон» Уэйн Руни задолжал налоговой службе около 5 миллионов фунтов стерлингов. Об этом передают иностранные средства массовой информации.

Стало известно, что звезда мирового футбола Уэйн Руни не заплатил налог за его прошлогоднюю зарплату, который составил более 5 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что футболист был возмущен требованием налоговой службы и сообщил, что не намерен выплачивать такой большой налог.

Стоит отметить, Уэйн Руни имеет активы на 85 миллионов фунтов стерлингов. По информации зарубежных СМИ, футболист считается самым обеспеченным спортсменом на территории Великобритании, который по своим доходам опередил даже Энди Маррея и Рори Макилроя.