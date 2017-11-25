ОКР назвал главный итог Олимпиады-2018 в Пхенчхане

В Олимпийском комитете России сообщили, что восстановление в правах самого ведомства и спортсменов из РФ может стать главным итогом Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Положительный исход ситуации может наступить, указали в ОКР, уже в течении нескольких дней.

25 февраля в исполнительном комитет МОК утвердили, что до конца Олимпиады в Пхенчхане команда «Олимпийских спортсменов из России» будет оставаться в нейтральном статусе. Также сохраняется и решение о временном отстранении ОКР.

На церемонии закрытия Игр в Пхенчхане российская сборная будет под олимпийским флагом. Причиной отказа от восстановления россиян в МОК назвали два зафиксированных нарушения правил о допинге.

В ОКР же сообщили, что надеются на восстановление ведомства и команды российских спортсменов. По словам представителей комитета, уже в ближайшие дни члены МОК могут принять положительное решение.

Восстановление статуса спортсменов и возврат российского ОК в состав международного, в ОКР назвали главным событием завершения ОИ. В ОКР уверенны, что основным итогом Игр должен стать возврат сборной России статуса полноценной команды, выступающей под флагом своей страны.