Россия – Германия: итоги второго периода – 1:1

На момент завершения второго периода финального матча по олимпийскому хоккейному турниру между спортсменами России и Германии, счет уравнялся. Итоги второго периода – 1:1, счет удалось выровнять нападающему германской сборной Феликсу Шюцу, который смог отличиться на 30-й минуте.

По итогам второго периода, Россия и Германия остались на равных позициях. Если в первом периоде 1 очко удалось заработать россиянам, то во втором счет был уравновешен германцами.

За второй период у команды Германии могло случиться одно удаление, но оно остались нереализованным. Уравнять счет удалось игроку Феликсу Шюцу, который на 30-й минуте второго периода смог принести сборной Германии 1 очко.

Сейчас проходит третий период, который может определить, кто же получит «Олимпийское золото», Россия или Германия.