Михаил Галустян показал, как болеет за сборную России по хоккею

Юморист Михаил Галустян в хоккейной форме показал подписчикам как эмоционально поддерживает сборную России. Поклонники спутали его с хоккеистом Дацюком.

Утром 25 февраля комик Михаил Галустян показал подписчикам в Instagram короткое видео о том, как он болеет за сборную России в финале чемпионата по хоккею в рамках Олимпийских Игр. В ролике видно, как юморист напряжённо следит за происходящим на экране и эмоционально кричит: «Ай, ты смотри! Ну ничего, ничего». На Михаиле надета спортивная форма с номером 13 и фамилией «Дацюк». Под публикацией Галустян коротко написал: «Болеем за наших». Судя по хэштегам за сборную Михаил болеет из Екатеринбурга.

Подписчикам понравилось стремление Михаила поддерживать сборную страны в прямом эфире. Юмористу пишут: «Мы тоже болеем!», «Сегодня все болеют за Россию! Вы в России, мы в Латвии, друзья в Ирландии и Америке. Все проснулись и держат кулачки. Ребята, вперед!», «Только первое место!». Игра ещё продолжается, счёт 1:0 в пользу России.