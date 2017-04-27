Дмитрий Губерниев "послал" биатлонистов КМ за отказ ехать в Россию

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прямым текстом послал биатлонистов из США и Чехии за отказ ехать на КМ в Россию. Такое обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что спортсмены из чешской и американской сборной устроили бойкот в связи с недавним допинговым скандалом. Они заявили, что отказываются ехать в Тюмень на очередной этап Кубка мира по биатлону.

Знаменитый спортивный обозреватель резко отреагировал на позицию западных участников. В своём посте он обратился к ним и риторически поинтересовался, действительно ли биатлонисты не желают ехать в Россию? А затем Дмитрий Губерниев предложил им отправиться в неприглядное место вместе с его "пламенным биатлонным приветом".

Стоит отметить, что биатлонист из Франции Мартен Фуркад призвал коллег прекратить бойкотировать мероприятие. Олимпийский чемпион не согласен с позицией коллективного наказания за нарушения отдельно взятых спортсменов, уличенных в употреблении запрещенных препаратов.