Бобслеистка Сергеева решением CAS дисквалифицирована и лишена достижений на ОИ

Решением CAS бобслеистка Надежда Сергеева из России дисквалифицирована из Олимпийских игр-2018 и лишена достижений. Об этом 24 февраля объявила пресс-служба судебной организации.

В пятницу российская делегация Олимпийских спортсменов сообщила, что пробах Надежды Сергеевой обнаружили препарат триметазидин, который воздействует на работу сердца и признан запрещенным. В связи с этим Спортивный арбитражный суд лишил её 12-места в парном заезде и приговорил к временному отстранению. Сама спортсменка не противилась дисквалификации, но намерена в судебном порядке добиваться отмены или сокращения приговора.

Тренер бобслейной сборной России Сергей Журин предположил, вещество могло попасть в организм Надежды Сергеевой случайно. Эксперт подозревает, что она могла вдохнуть распыленный в воздухе триметазидин или облизать покрытый веществом предмет.