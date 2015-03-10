Российские лыжники на Олимпиаде завоевали серебро и бронзу

Российские лыжники во время Олимпийских Игр в Пхенчхане принесли России сразу две медали. Так, Александр Большунов завоевал серебряную медаль в лыжном марафоне на 50 метров, а Андрей Ларьков - бронзовую медаль.

Во время лыжного марафона на 50 метров российского лыжника Александра Большунова на 18,7 секунд опередил финский спортсмен Ийво Нисканен, заработав золотую медаль. На втором месте и с серебряной медалью оказался Большунов, который проехал лыжную трассу за 2 часа 8 минут и 39,8 секунды.

По результатам гонки, третье место также досталось россиянину, Андрею Ларькову. Изначально его обгонял казахстанский лыжник Алексей Полторанин, однако добраться до финала третьим ему не удалось, российский лыжник оказался проворнее.

В результате, Россия на Олимпиаде заработала еще две медали, лыжники принесли стране серебро и бронзу.