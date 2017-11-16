Журкин считает, что допинг к Сергеевой попал из-за того, что она что-то лизнула

Содержание запрещенного вещества в организме бобслеистки Надежды Сергеевой настолько мало, что ее тренер подозревает, что допинг попал к ней воздушно-капельным путем. По словам тренера сборной России по бобслею Сергея Журкина, Сергеева могла вдохнуть спрей или лизнуть запрещенное вещество.

Во время беседы с журналистами Журкин рассказал, что иностранные бобслеисты переживают за Сергееву после того, как допинг-проба дала положительный результат. В то же время он отметил, что его содержание в организме бобслеистки настолько минимальное, что маловероятно, будто она намеренно приняла запрещенное вещество. Журкин предполагает, что Сергеева могла вдохнуть спрей или где-то лизнуть допинг, также он отметил, что разрешенные таблетки могли лежать в той таре, где ранее побывало запрещенное вещество.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Надежда Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы. Тренер сборной по бобслею считают, что Сергеева сделала это для того, чтобы избежать более жестокого наказания, видимо, она понимает, что факт существует, а где допустила ошибку пока не может сказать.