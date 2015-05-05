Российская сборная по хоккею сыграет в финале ОИ-2018 в красной форме

Сборная России по хоккею сыграет с Германией во время финала Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане в красной форме. Об этом стало известно из официального сообщения пресс-службы Федерации хоккея России.

В связи с тем, что Россия выиграла турнир В и имеет более высокий посев, нежели ее соперница, Германия, она может самостоятельно выбирать цвет формы, в которой спортсмены выйдут на лед. Как заявили представители ФХР, российские хоккеисты в финале с немцами будут сражаться в красной форме.

Пресс-служба ФХР поспешила напомнить, что финал по хоккею ОИ-2018 пройдет 25 февраля и начнется в 7:10 по Мск.

Напомним, ранее стало известно, что российская сборная по хоккею вырвалась в финал после игры с командой из Чехии. Спортсменам удалось обыграть соперников "всухую" со счетом 3:0. Хоккеисты отдают должное своему тренеру, поскольку именно он научил их некоторым удачным приемам, которые и помогли одержать долгожданную победу.