Впервые за 20 лет хоккеисты из России вышли в финал Олимпийских Игр

Сегодня впервые за 20 лет хоккеистам из России удалось выйти в финал Олимпийских Игр. Накануне завершилось полуфинальное соревнование в Канныне, где россияне обыграли чехов.

Последние несколько дней выдались весьма удачными для олимпийцев из России. Так, Алине Загитовой удалось завоевать золотую медаль в одиночном женском катании, а Евгении Медведевой – серебряную медаль в той же номинации. Спортсмены продолжают радовать отечественных болельщиков на Олимпийских Играх 2018. Накануне стало известно еще об одной победе, которую принести российские хоккеисты. Так, впервые за 20 лет им удалось выйти в финал. С решающим счетом 3:0 они обыграли оппонентов из Чехии и тем самым прорвались к цели.

Спортсмены не кичатся своими достижениями и хвалят тренера. По словам участника хоккейной команды Сергей Широкова, именно он рассказал им, какой тактикой пользуются чехи, а потому знали, как защищать свои ворота и обойти соперника.