Бобслеистку из России Надежду Сергееву уличили в допинге

23 февраля бобслеистку Надежду Сергееву уличили в допинге на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Так объявили в делегации Олимпийских спортсменов из России.

Спортсменка показала 12-й результат во время соревнований двухместных экипажей. 18 февраля у неё взяли пробу на допинг. Результаты анализа показали, что в организме россиянки содержался сердечный препарат триметазидин, который находится в перечне запрещенных к употреблению веществ в рамках Олимпийских игр. Теперь её судьба будет решена в соответствии с буквой регламента.

Руководитель делегации из РФ Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию. По его мнению, положительный результат тестов свидетельствует о халатном отношении Надежды Сергеевой к мероприятию. Станислав Поздняков заявил, что бобслеистка подвела своих коллег. А выявление уже второго спортсмена с недозволенными веществами в организме бросает тень на государство в целом.

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