Фигуристка Загитова не ощущает себя олимпийской чемпионкой

Российская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала журналистам о том, что пока не осознает своей победы на Олимпийских Играх 2018 года. Спортсменка отметила, что этого не произойдет, пока она не получит медаль.

По словам Загитовой, когда она увидела, что стала победительницей Олимпийских игр, ощутила некоторое удивление. 15-летняя фигуристка рассказала о волнении и о том, что радуется тому, что ей удалось его перебороть. Загитова отметила, что длительное время работала с тренерами, потому ей было бы обидно проиграть.

В настоящий момент Алина Загитова пока не осознает того, что стала победительницей Олимпийских Игр 2018 года, так как ей еще не вручили золотую медаль за первое место по фигурному катанию. Также российская спортсменка отметила, что южнокорейская Олимпиада ей точно запомнится надолго, а о своей победе она сможет рассказывать детям и внукам.