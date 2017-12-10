Россия в лице фигуристки Загитовой завоевала первое золото на Олимпиаде-2018

Россия в лице 15-летней фигуристки Алины Загитовой завоевала первое золото на Олимпийский Играх 2018. Ей удалось победить благодаря выступлению в женском одиночном катании, в общей сумме она получила 239,57 балла.

Спортсмены из России продолжают удивлять своих соотечественников новыми достижениями. Одно из последних просто не могло их не порадовать – фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль. Победу ей принесло выступление в женском одиночном катании, в короткой программе она показала отличный результат.

Между тем, до этого выступления Загитова шла в ногу по баллам с фигуристкой Марией Сотсковой. Эта олимпийка также показала на соревновании достойный результат и принесла России пятую золотую медаль.