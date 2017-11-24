CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовой медали ОИ-2018 из-за допинга

Как официально сообщается, CAS лишил керлингиста из России Александра Крушельницкого и его спортивную партнершу Анастасию Брызгалову бронзовой медали Олимпийских Игр 2018 года. Об этом пишет официальный сайт Спортивного арбитражного суда.

Как стало известно, Крушельницкого лишили всех наград, которые он заработал во время участия в ОИ-2018. В его пробах "А" и "Б" нашли следы запрещенного в спорте препарата - мельдония, после чего керлингиста обвинили в нарушении правил относительно допинга.

Примечательно, что третье место за участие в дабл-миксте спортсмен заработал вместе со своей партнершей по спорту и жизни Анастасией Брызгаловой. Отмечается, что вместе с Крушельницким, бронзовой медали лишилась и его супруга.

Решение о том, чтобы лишить Крушельницкого медали и отстранить его от дальнейшего участия в Играх, принимал Спортивный арбитражный суд.