Многие члены МОК за то, чтобы россияне прошли под нацфлагом на закрытии ОИ

Источник в МОК сообщил, что в организации многие члены выступают за то, чтобы разрешить россиянам пройти на закрытии ОИ в Пхенчхане под национальным флагом. Тем не менее, точно вопрос решится лишь за сутки до церемонии.

СМИ сообщают о важной информации, которую им удалось получить от одного из высокопоставленных членов МОК. Так, в преддверии того, что уже совсем скоро состоится церемония закрытия Олимпийских Игр, многих интересует вопрос, будет ли позволено российским спортсменам взять свои флаги и пройти с ними. Вероятность, что так произойдет, довольно большая. Это подтверждает, как и сам источник в МОК, так и другой фактов.

Так, согласно словам, которые предоставляет источник, многие члены организации не против, чтобы россияне использовали национальную символику на церемонии закрытия зимних ОИ. Тем не менее, есть и те, кто занимает категорическую позицию, и не собирается соглашаться с таким решением. Конечно же, судить, каким оно будет, пока рано.

Также известно, что МОК ставил условия для того, чтобы делегация из России могла использовать нацфлаг на закрытии. Так, ее поведение должно было соответствовать олимпийскому духу. Теперь россияне ждут, посчитает ли организация, что оно соответствовало, или же решит, что это не так. Решение будет озвучено 24 февраля.