Российские фигуристки бьют мировые рекорды во время ОИ-2018

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева во время одного из турниров побили все мировые рекорды, которые поставили однажды сами. Тренер спортсменок не нашел подходящих слов, чтобы выразить свою гордость за подопечных.

Средства массовой информации продолжают активно следить за успехами спортсменов во время Зимних Олимпийских игр 2018 во Пхёнчхане. 21 февраля особенно смогли порадовать российские фигуристки, Алина Загитова и Евгения Медведева, которые побили получили максимально высокие баллы от судей и тем самым побили мировые рекорды.

Первое место досталось фигуристке Алине Загитовой, а второе - Евгении Медведевой, выступление которой судьи оценили в рекордно высокие 81,61 балла. Ранее максимальная отметка Медведевой составляла 81,60 баллов.

Наставник фигуристок Евгений Рукавицын остался очень довольным подобным результатом, который он назвал "блестящим".