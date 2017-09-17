Пожизненно остраненные биатлонистки подают иски против Родченкова

Три пожизненно отстраненные от Олимпийских игр биатлонистки из РФ Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подают судебные иски против Григория Родченкова, информатора WADA. Так стало известно изданию The New York Times.

Согласно информации американских журналистов, 20 февраля они отправят заявления в суд штата Нью-Йорк, в котором потребуют от экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории финансовую компенсацию. Каждая из спортсменок желает получить по 10 миллионов долларов. Предполагается, что предприниматель Михаил Прохоров окажет девушкам свою поддержку.

Ольга Зайцева уже дала российским СМИ комментарий, в котором подтвердила эти сведения. Она утверждает, что истцы собирают документы вместе с правозащитниками. Пока сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий.

Ранее МОК принял решение дисквалифицировать россиянок за употребление запрещенных препаратов во время ОИ в Сочи. Основанием для этого стали заключения комиссии, которая перепроверила пробы на допинг под руководством Дениса Освальда. А Григорий Родченков информировал Всемирное допинговое агентство о предположительных нарушениях.