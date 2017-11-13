Российский призер ОИ-2018 получил обвинения в применении допинга

Скандал вокруг допинга и российских спортсменов на ОИ продолжает получать новые события, которые лишь усугубляют положение сборной России на Играх-2018. Александр Крушельницкий, российский керлингист, ставший бронзовым призером в Пхенчхане, получил подозрения в применении допинговых средств.

Как стало известно, допинг-пробы Крушельницкого вызвали массу подозрений. В СМИ сообщили, что в крови керлингиста нашли мельдоний. Официально информацию в МОК и допинговых комиссиях ОИ не подтвердили, но уже появились данные о том, что к спортсмену направились допинг-офицеры.

Глава Федерации российского керлинга Дмитрий Свищев просит журналистов дождаться официальных данных и результатов проб, которые станут известны уже 19 февраля. На вскрытии итогов анализа на допинг Крушельницкий имеет право присутствовать. Сам он сообщил, что о слухах не знает и ситуацию комментировать не будет.

Так или иначе, эксперты уже отметили, что скандал неминуем. После того, как российскую сборную едва не лишили возможности участвовать на ОИ-2018, внимание прессы и комитетов к спортсменам из России крайне пристальное. Между тем, уже публикуются статьи с оправданием Крушельницкого, специалисты заявили, что следы мельдония могут очень долго оставаться в крови, так как данное вещество трудно выводится.