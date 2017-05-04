Игрок "Ниццы" Марио Балотелли готов убить человека, если тот бросит в него банан

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли заявил о том, что готов убить человека, который бросит в него банан. Итальянский футболист отмечает, что не собирается мириться с любыми проявлениями расизма.

Как стало известно, Балотелли отказался давать комментарии по поводу инцидента, который произошел во время матча 25-го тура Лиги 1 с "Дижоном". Тогда он подвергся издевательствам со стороны болельщиков противника, которые отпускали в его адрес расистские шутки. Когда футболист рассказал об этом арбитру, тот всего лишь показал ему желтую карточку.

В настоящий момент Балотелли отказывается подавать жалобу на болельщиков "Дижона", однако в 2012 году на Евро-2012 он заявил, что готов сесть в тюрьму за убийство человека, который бросит в него банан. Тогда он отметил, что никогда не смирится с любыми проявлениями расизма, так как это неприемлемо.