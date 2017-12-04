Власти Южной Кореи оплатят участие КНДР в Олимпиаде

Власти Южной Кореи оплатят расходы, связанные с пребыванием в стране спортсменов, артистов, а также болельщиков из КНДР. Меры предусматриваются в рамках проекта по культурному сотрудничеству, сообщает местное Министерство объединения.

Власти Южной Кореи решили оказать спортсменам из КНДР необыкновенную гостеприимность, оплатив их основные расходы во время пребывания в Пхёнчхане. Сообщается, что они собираются выделить сумму, которая достигает практически трех миллионов долларов. Финансы пойдут на то, чтобы оплатить пребывание в стране группы северокорейских тхэквондистов в составе практически трехсот человек, а также артистов и болельщиков за выступающих спортсменов.

Во избежание недопонимания власти Южной Кореи с самого начала уточнили, что их решение никоим образом не перечит введенным не так давно санкциям против КНДР. Они пояснили, что таким образом хотят поспособствовать налаживанию мирных отношений со страной-соседом, которую некоторые считают агрессором.