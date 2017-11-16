Два спортсмена из России по ошибке МОК не были приглашены на Олимпиаду

МОК признал «чистыми» двух спортсменов из России Сергея Грязцова, который готовился к соревнованиям по конькобежному виду спорта, и Дмитрия Попова, которые готовился к состязаниям по бобслею. Тем не менее, возможно, по ошибке они не были приглашены на Олимпиаду.

Стало известно о том, что по неизвестным причинам, возможно, из-за ошибки ОКР, двое спортсменов из России не были приглашены для участия в Олимпиаде, хотя и не были признаны виновными в использовании допинговых средств. В этом вопросе фигурируют имена Сергея Грязцова и Дмитрия Попова. Вместе с другими 45 спортсменами они обращались в CAS, чтобы оспорить решение МОК. Тем не менее, после рассмотрения их дел, решения об их участии в Олимпиаде не поступило.

С вопросом, почему так произошло, обратились в пресс-службу МОК, на что там ответили, что в CAS действительно рассматривали имена двоих спортсменов, однако их имена были исключены из списка рассматриваемых, так как МОК изначально не предъявляла к ним никаких обвинений.