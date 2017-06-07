19-летний футболист клуба «Тосно» высморкался в пятитысячную купюру

Накануне в профиле Instagram Станислава Манаева, который является полузащитником клуба «Тосно», появилось видео, на котором запечатлено, как он высмаркивается в пятитысячную купюру. Позже футболист его удалил, однако в сети оно осталось.

До сих пор непонятно, какие мотивы двигали 19-летним футболистом, когда он совершил такой циничный и одновременно странный поступок. Эту тему до сих пор обсуждают пользователи сети, которые об этом узнали. Ролик, главным персонажем которого является полузащитник клуба «Тосно», опубликовали на видеосервисе YouTube. Вместе с этим на молодого спортсмена посыпался шквал критики.

Первоисточником видеозаписи же является он сам. Манаев выложил в своем профиле ролик, на котором ему подают пачку российских банкнот номиналом в 5 000, после чего он берет одну из них и сморкается в нее, а после бросает ее на пол. Конечно же, пользователи сети упрекнули футболиста в том, что многим эти деньги достаются гораздо большим трудом, поэтому его поступок аморален. Другие же отметили, что его поступок – преступление перед государством.

Немного погодя ролик был удален с аккаунта, а сам Станислав Манаев попытался оправдать себя, говоря, что деньги на самом деле были ненастоящими, ведь в противном случае он не стал бы так поступать. Тем не менее, доверие комментаторов уже было не вернуть.