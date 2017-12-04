Медведев подписал указ о проведении альтернативной Олимпиады

СМИ сообщают о свежем указе от премьер-министра России Дмитрия Медведева, который затрагивает спортсменов, не допущенных к участию в Олимпиаде-2018 по решению Международного олимпийского комитета. Согласно указу, в РФ проведут для них альтернативные соревнования.

Правительство Российской Федерации вступилось за то, чтобы спортсмены, достойные участия в Олимпиаде-2018, однако отстраненные от нее по решению Международного олимпийского комитета, все же показали свои умения и получили вознаграждение за те труды, которые они прикладывали, готовясь к мероприятию. Так, стало известно, что на территории страны проведут альтернативные соревнования для тех, кто попал в этот список. Подтверждением этому служит свежий указ от Дмитрия Медведева. Согласно ему, отечественные спортсмены примут участие в Олимпиаде, подобной той, что сейчас проходит в Пхенчхане.

Указ премьер-министра вступил в силу после подписания. На данный момент не известно, когда точно будут проходить альтернативные соревнования, сообщается лишь, что для этого пройдут подготовки в нескольких крупных городах России. Победа соревнующихся будет вознаграждена точно так же, как если бы они участвовали в Олимпийских Играх в Пхенчхане и победили.