Американская фигуристка раскритиковала выступление Загитовой на Олимпиаде

Фигуристка из США Эшли Вагнер выступила с критикой в адрес выступления 15-летней россиянки Алины Загитовой на Олимпиаде. Стоит отметить, что Загитова выиграла, набрав 158,08 баллов.

В соцсети Вагнер написала, что уважает соревновательный подход, однако все никак не может принять данную постановку. По ее словам, Загитова потратила слишком много времени в начале, а во второй половине просто прыгала в разные стороны. Американка также добавила, что не считает выступление россиянки программой, несмотря на то, что система судей это позволяет.

Вагнер отметила, что фигурное катание заключается не в этом, а потому ей сложно наблюдать за этой постановкой.

После данного поста на американскую фигуристку обрушились с критикой, а олимпийский чемпион Алексей Ягудин отметил, что Алина Загитова все сделала правильно, и пока она представляет Россию на Олимпиаде, Вагнер сидит у себя дома в Америке.