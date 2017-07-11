Олимпиец из России: «Американцы… со мной не здороваются»

22-летний олимпиец из России Никита Трегубов, который соревнуется по скелетону, рассказал, что ни американцы, ни британцы не хотят жать ему руку при встрече и даже «не здороваются». Такое отношение с их стороны он заметил ко всем россиянам.

Молодой олимпиец из России Никита Трегубов, который показывает свои умения по скелетону, рассказал о том, как американцы и британцы к нему относятся. По его словам, они не скрывают своей недоброжелательности и даже не здороваются. Тем не менее, профессиональный спортсмен не расстраивается из-за этого и отмечает, что прекрасно понимает, почему так происходит. Трегубов говорит, что заметил такое отношение со стороны американцев еще на Кубке мира. Уже тогда они не хотели при встрече жать руку россиянам.

Между тем, олимпиец уверен – их отношение связано с политической позицией. Он отмечает, что США ведет масштабную информационную войну против России, и это меняет мировоззрение ее граждан. В то же время, Никита Трегубов вовсе не настроен оправдывать такое их поведение и коротко заканчивает: «ну и пошли они». По его словам, он хорошо общается с другими олимпийцами из Канады, Латвии и других стран.