Экс-защитника "Ливерпуля" выгнали из клуба 7-го дивизиона из-за секс-шоу жены

Экс-защитника "Ливерпуля" Джермейна Пеннанта выгнали из клуба седьмого дивизиона чемпионата Англии "Биллерики Таун". Причиной расторжения контракта стало его участие в секс-шоу жены.

Как стало известно, клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии "Биллерики Таун" заявил о расторжении контракта с экс-защитником "Ливерпуля" Джермейном Пеннантом. Отмечается, что причиной тому послужил скандал, в котором был замечен футболист и его супруга Элис Гудвин.

Ранее сообщалось о том, что Гудвин проводила различные интимные онлайн-встречи на сайтах для взрослых, минута которых стоила 6 фунтов. На одном из подобных секс-шоу заметили и Пеннанта, несмотря на то, что лица его не было видно, фанаты узнали его по татуировке.

Стоит отметить, что сам Пеннант отрицает свое участие в подобных шоу и заявляет, что журналистам не стоит делать из него порнозвезду. Он отметил, что является женатым человеком, потому для него подобное поведение считается недопустимым.