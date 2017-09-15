Хоккеиска Анастасия Чистякова госпитализирована и не выступит на Олимпиаде

На сайте Федерации хоккея России появилась печальная новость о том, что хоккеистку Анастасию Чистякову экстренно госпитализировали. Отмечается, что у защитника подозрение на острый аппендицит, в связи с чем она не сможет выступить на Олимпиаде.

Как стало известно, сегодня, 10 февраля, в больницу экстренно доставили игрока женской национальной команды по хоккею Анастасию Чистякову. Медики подозревают, что у хоккеистки острый аппендицит и потребуется операция, в связи с чем она не сможет сыграть на матче во время Олимпийских игр-2018. В настоящий момент Чистякова находится под наблюдением врачей.

Федерация хоккея России сообщает, что в заявке произошла замена, и вместо Анастасии Чистяковой на лед выйдет Екатерина Лихачева.

Напомним, ранее в интервью Анастасия Чистякова рассказала, какие задачи были поставлены перед женской сборной России по хоккею на Олимпиаде в Южной Корее. По ее словам, основная задача - это завоевать медали, что по силам хоккеисткам. Чистякова отметила, что команда предпримет все возможное для выполнения поставленных задач.