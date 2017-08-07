ФК "Спартак" продемонстрировал фирменный смартфон

7 февраля руководство "Спартака" продемонстрировало фирменный смартфон футбольного клуба от компании BQ. Презентация состоялась на пресс-конференции в "Открытие Арене".

На мероприятии присутствовали коммерческий директор команды Александр Атаманенко, игроки-ветераны и гендиректор производителя Владимир Пузанов. Они сообщили, что для устройства разработали оригинальный дизайн - задняя крышка украшена изображением гладиатора и символами "Спартака". В систему встроены обои с футболистами и официальный клубный гимн в качестве сигнала вызова. Стоимость смартфона из лимитированной серии BQ составляет 9,5 тысяч. Продажа организована через интернет-магазин "Спартака".

Александр Атаманенко сообщил, что таким жестом намерен крепче связать клуб с поклонниками. Он отметил, что наценка на продукт очень низкая и команда будет получать процент от продажи каждой единицы. Если же смартфоны приобретут спрос среди болельщиков, то дирекция задумается над подобными проектами. Руководитель также вручил по брендовому смартфону четырем присутствующим ветеранам "Спартака".