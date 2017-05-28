Кирилл Панченко возвращается в общую группу «Динамо»

В Twitter московского «Динамо» сообщили, что Кирилл Панченко возвращается в общую группу после травмы и уже успел провести первую тренировку за команду. «Динамо» проводит сбор в Турции. В матче 10-го тура Чемпионата России в матче с тульским Арсеналом (0:1) Панченко получил повреждение в ходе матча и только сейчас возвращается в общую группу.

После прохождения медицинского осмотра выяснилось, что игроку нужно будет сделать операцию. Спустя время футболист перенес операцию на передней крестообразной связки колена. Случилась эта травма после столкновения с игроком тульского Арсенала во время матча Чемпионата России. До полученной травмы игрок сыграл 10 матчей и отметился 4-мя голами.

Игрок полон сил и рвется на помощь своей команде. В первом после зимней паузы матче «Динамо» сыграет на выезде против Уфы.