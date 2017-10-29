В Китае неожиданно скончался хоккейный арбитр из России

В ФХМР сообщают о том, что в Китае неожиданно в возрасте 48 лет скончался хоккейный арбитр из России Андрей Галанин. Он специализировался на матчах первенства мира среди команд группы В.

Представители Федерации хоккея с мячом России сообщили о печальном известии, которое связано с именем известного хоккейного арбитра Андрея Галанина. Россиянин умер в Китае в ночь на 5 февраля, в это время он находился в номере гостинницы, в которой остановился на время проведения матчей.

Об обстоятельствах его смерти известно крайне мало, однако известные данные указывают на то, что произошедшее не было следствием насильственных действий со стороны второго лица. Также известно, что арбитр за какое-то время до этого серьезно заболел и даже обращался к специалистам. За день до этого он провел матч, который должен был провести, однако даже не остался на церемонию его закрытия. Неизвестно точно, каким недомоганием страдал Галанин, однако именно оно, скорее всего, послужило причиной его внезапной кончины в Китае.