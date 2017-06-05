В Омске чиновники играют в хоккей в валенках

В «Птичьей гавани» Омска чиновники стали играть в хоккей на валенках. Вместо шайбы волейбольный мяч, а вместо коньков – валенки. В турнире принимают участие 23 команды.

Мероприятие проводится в «Птичьей гавани» Омска. По традиции, чиновники бегают по полю в валенках, несмотря на сильный мороз. Всего в командах по 8 чиновников, 5 из которых играют в поле, есть вратарь и 2 запасных. Рядом с «Птичьей гаванью» можно покататься на лыжах, сноуборде или же сфотографироваться с хаски.

Как стало известно репортёрам «Версия.Инфо», всего будет сыграно несколько 12-минутных матчей. Турнир проводится по круговой системе, по результатам которой победители выйдут в финал. Он состоится в марте 2018 года.