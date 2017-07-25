Порядка 150 автобусов закупят для гостей и участников универсиады в Красноярске

В преддверии проведения Всемирной зимней универсиады было проведено заседание комиссии Законодательного собрания края, где обсуждали транспортное обеспечение на весь период мероприятия.

По словам дирекции, план по транспортировке участников спортивного события уже разработан и утвержден еще в прошлом году. Как стало известно, деньги, выделенные федеральным и краевым бюджетом, пойдут на приобретение 150 автобусов. Чтобы можно было судьям, делегациям, участникам и другим беспрепятственно добраться до пункта назначения. После проведения мероприятия весь транспорт перейдет в собственность Красноярского края для общественного пользования города и области. Для тех, кто пожелает использовать свой собственный транспорт, будут организованы парковки, где можно оставить свой транспорт и воспользоваться автобусами–шатлами.