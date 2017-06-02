В Архангельске проведут зимний легкоатлетический пробег

В Архангельске 4 февраля состоится зимний легкоатлетический забег на призы семейной пары Нины и Василия Единовых. Жители города приглашены поучаствовать в забеге, который стартует в 11 часов утра 4 февраля.

Спортсмены должны пробежать от улицы Логинова до нижней прогулочной набережной. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. В зимнем забеге может принять участие любой желающий.

Мужчины от 17 до 64 лет включительно пробегут дистанцию в десять километров. Девушки и молодые люди до 16 лет, а также 65 лет и больше могут пробежать пять километров.

Также следует подчеркнуть, что также организуют дистанцию в пять километров без учета времени. Заявки на участие в мероприятии будут принимать на старте за час до начала соревнований. Участников, занявших первые места, наградят медалями управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска.