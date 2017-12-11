В Москве на период ЧМ-2018 уже забронированы 86% гостиничных мест

Руководитель департамента спорта и туризма по Москве Николай Гуляев сообщил о количестве уже забронированных мест в гостиницах и отелях столицы на период проведения ЧМ-2018. Так, на данный момент брони стоят на 86% всех гостиничных мест в Москве.

Как сообщает Гуляев, из всего числа мест 18% брони приходится на россиян. Среди национальностей, забронировавших места в Москве, преобладает число представителей из Аргентины, Бразилии, Мексики и Ирана.

В Москве уже провели работы, осуществляемые для контроля стоимости аренды гостиничных номеров. В ходе проверок специалисты выявили 12 гостиниц, которые немотивированно завысили стоимость аренды номеров на период мундиале.

Ранее специалисты Ростуризма публиковали список гостиниц, где приведены 41 гостиница и отели, нарушившие правила. Такие отели получили предупреждения о завышении цен. В список попали гостиницы в Ростове, Волгограде, Самаре, Калининграде, Краснодаре и в Москве. В ведомстве продолжают контролировать работу гостиничных комплексов и отелей, специалисты намерены не допускать завышения цен на аренду номеров на период проведения мундиале.