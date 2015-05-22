ФК "Динамо" обыграл словацкий "Тренчин" в товарищеской игре в Турции

В Турции футбольный клуб "Динамо" из Москвы во время товарищеской игры обыграл словацкий "Тренчин". Встречу провели 30 января в городе Белек.

Матч в рамках второго учебно-тренировочного сбора завершился со счетом 3:1. Из "динамовцев" на 22-й минуте мяч в ворота соперника загнал Евгений Луценко с передачи новенького Константина Рауша. А голы на 54-й и 72-й минутах являются заслугой Вячеслава Грулева. Счет на табло "Тренчина", равно как и всего матча, на 9-й минуте открыл Якуб Паур.

В российской Премьер-Лиге "Динамо" занимает 12-ю позицию турнирной таблицы по результатам 20 туров. 3 февраля клуб должен выступить в решающей игре против команды "Выочина" из Чехии. В футбольном чемпионате Словакии "Тренчин" находится на шестом месте после 19 туров.