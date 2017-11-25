Гимнастка из Южной Кореи извинилась за "лайк" под фото Сотниковой в Instagram

После травли художественная гимнастка Сон Ён Чжэ из Южной Кореи принесла публичные извинения за "лайк", поставленный в Instagram под фото фигуристки Аделины Сотниковой из России. Об этом сообщило издание Allkpop.

27 января российская спортсменка Аделина Сотникова разместила на своей странице снимок, на котором кусает золотую медаль, полученную на Олимпиаде в 2014 году. Сон Ён Чжэ оставила под публикацией положительную отметку, за что подверглась критике со стороны соотечественников.

Южнокорейский портал пишет, что, по его данным, победа Аделины Сотниковой над кореянкой Ким Ён А досталась незаслуженно. В связи с этим Сон Ён Чжэ начала получать от пользователей обвинения в предательстве интересов своей родины. Под давлением она убрала отметку и временно закрыла свой аккаунт в социальной сети. Спустя два дня Сон Ён Чжэ вошла на свою страницу и извинилась за свои действия.