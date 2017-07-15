В Москве зимний велопарад организуют вокруг парка "Зарядье"

11 февраля маршрут зимнего велопарада организуют вокруг парка "Зарядье" в Москве. Так объявил Владимир Кумов, курирующий проект Let's bike it!

Организатор рассказал, что участникам спортивного мероприятия предстоит проехать к столичному парку от 3-й Фрунзенской улицы, обогнуть его и направиться в обратном направлении. Велопарад проведут в рамках VI Международного зимнего велоконгресса.

Владимир Кумов также уведомил СМИ, что весенний велопробег перенесен с 27 на 20 мая. Изменение в график пришлось внести из-за подготовки столицы к футбольному Чемпионату мира. Всего в текущем году запланировано провести четыре таких парада, по образцу 2017-го. В прошлом году рекорд был установлен на майском заезде, в котором приняли участие около 40 тысяч человек.