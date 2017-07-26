Россиянам предлагается спеть гимна на ОИ «а капелла»

Бизнесмен и вице-президент федерации дзюдо Борис Ротенберг заявил, что болельщики российских спортсменов на ОИ-2018 будут исполнять гимн страны «а капелла». По словам Ротенберга, болельщики проигнорируют запреты МОК и поздравят спортсменом России с победами исполнением гимна.

Как заявил Борис Ротенберг, российских болельщиков не остановят запреты от МОК. Многие предпочтут спеть гимн России «а капелла». «Зато все наконец-то выучат слова гимна», - утверждает бизнесмен. Вице-президент федерации дзюдо уверен, что российские спортсмены одержат победу на ОИ и привезут оттуда медали.

По мнению Ротенберга, победу сборной болельщики ознаменуют гимном, который прозвучит не смотря на все условия МОК, где прописано, что россияне допускаются к соревнованиям исключительно в статусе нейтральных игроков.

Как уже известно, из-за скандала с допингом стали раскрытыми факты об употреблении российскими спортсменами запрещенных веществ. Исходя из сложившейся ситуации в МОК позволили определенным спортсменам из России участвовать в ОИ, но без всяческой российской символики и без исполнения гимна.