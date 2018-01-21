Роналду разбили в кровь лицо во время матча чемпионата Испании

Нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду разбили лицо в кровь на матче 20-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

Фотоснимки инцидента появились в социальных сетях. Футболист получил травму головы. На 84-минуте встречи форвард головой забил мяч в ворота противников. Но в момент, когда Роналду наносил удар, один защитник "Депортиво" случайно промазал по мячу и ногой попал прямо в лицо футболиста.

В результате удара Роналду получил рассечение. Когда он покидал поле, Роналду попросил зеркало взглянуть на рану, и от увиденного футболист явно расстроился. Он покинул поле, и позже так и не вернулся в игру. В игре он отметился дюбелем. Матч завершили в пользу "Раеала" со счетом 7:1.

Ранее стало известно, что после того, как уйдет из игровой карьеры, Роналду видит себя бизнесменом или режиссером.