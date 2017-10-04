Елена Исинбаева рассказала, почему не купалась на Крещение

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в 2018 году не стала нырять в прорубь на Крещение. Это напрямую было связано с беременностью прыгуньи с шестом.

Не так давно Исинбаева объявила о том, что станет мамой во второй раз. В 2014 году у неё уже родилась дочь Ева, и уже в скором времени семья Исинбаевой и Никиты Петинова получат пополнение в семье. На своей странице в социальной сети Instagram двукратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что в 2018 году она не стала нырять в прорубь из-за беременности.

В прошлом году Исинбаева впервые окунулась в ледяную воду, чем порадовала своих поклонников. Подписчики поддержали спортсменку и поздравили с Крещением, пожелав ей и семье крепкого здоровья и семейного благополучия.