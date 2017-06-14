Госдума одобрила в первом чтении ужесточение мер безопасности отдыха детей

19 января члены Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий ужесточение мер обеспечения безопасности детей на отдыхе. Событие прокомментировала Ирина Яровая, которая является одним из авторов документа.

По информации вице-спикера, ежегодно более 5 миллионов детей прибывают на отдых в различные учреждения. Всего в России функционируют примерно 46,5 тысяч форматов предприятий, которые обеспечивают такие услуги. В связи с масштабами, поле деятельности требует более развитого законодательства, регулирующего его деятельность.

Проект предусматривает обязательную регистрацию организации на региональных ресурсах информирования исполнительных властей. Эти ресурсы будут предоставлять родителям достоверную и проверенную информацию о принципах работы и санитарно-эпидемическом состоянии в любое время года. Появление учреждений в реестре означает наличие всех допусков и разрешений, предусмотренных законодательством.