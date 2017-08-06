Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил серьезную травму колена
Вчера, 20:18 \\ Спорт

В четверг, 18 января, защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия получил серьезную травму. Отмечается, что защитник травмировал колено в матче с китайским клубом "Шанхай СИПГ".

 Как стало известно, в начале первого тайма в матче "Спартак" - "Шанхай СИПГ" произошла замена защитника. Отмечается, что на 15-й минуте Георгий Джикия в ходе жесткого стыка упал и схватился за колено. С поля 24-летнего защитника унесли на носилках.

Позднее руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов заявил, что Джикия травмировал колено, травма довольно серьезная. Стоит отметить, что на поле Джикию заменил Сальваторе Боккетти.

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Наталья Черная
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