Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил серьезную травму колена

В четверг, 18 января, защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия получил серьезную травму. Отмечается, что защитник травмировал колено в матче с китайским клубом "Шанхай СИПГ".

Как стало известно, в начале первого тайма в матче "Спартак" - "Шанхай СИПГ" произошла замена защитника. Отмечается, что на 15-й минуте Георгий Джикия в ходе жесткого стыка упал и схватился за колено. С поля 24-летнего защитника унесли на носилках.

Позднее руководитель медицинского департамента московского клуба Михаил Вартапетов заявил, что Джикия травмировал колено, травма довольно серьезная. Стоит отметить, что на поле Джикию заменил Сальваторе Боккетти.