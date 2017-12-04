ZASPORT показал новую форму Российских олимпийцев

Разрабротчик спортивной одежды ZASPORT, выступающий дизайнером для олимпийцев, представил новое одеяние для российских победителей, которые участвуют в Олимпийских играх 2018 в городе-курорте Пхёнчхане.

В конце прошлого года, организацией, которая была создана для возрождения Олимпийского движения - Международным олимпийским комитетом, были одобрены проекты по новым формам Олимпийцев, от компании ZASPORT. Так, набор цветов, которые преимущественно выделялись на одежде, включали: серый, красный и белый. На различных видах спортивной одежды нанесен логотип - Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). По правилам МОК, на форме не должны отображаться признаки российской символики. В начале декабря, исполнительный комитет МОК, отказал в участии в Олимпийских играх 2018, российским спортсменам под флагом страны. Но им дали добро на участие, как "олимпийский атлет из России" и под олимпийским флагом. Для дальнейшего участия спортсмены должны были облачиться в форму, не содержащую символику РФ и сочетание цветов не должно напоминать флаг России. Олимпийский стадион, для проведения игр, обошелся в 105 млн долларов. Его разберут сразу после окончания соревнований 25 февраля.