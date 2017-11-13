Григорий Родченков обрушился с обвинениями по приему допинга на британских атлетов. Бывший глава антидопинговой лаборатории Москвы считает, что несколько известных спортсменов принимали запрещенные препараты.

Григорий Родченков заявил, что некоторые британские атлеты также принимали допинг, однако об этом все молчат. О его словах стало известно со слов режиссера Брайона Фогеля, который является создателем документальной киноленты «Икар». Он утверждает, что Родченков абсолютно уверенно говорил о некоторых атлетах. Это было довольно смелое заявление, однако Фогель уверен, что тот отвечает за свои слова, ведь он прямо назвал фамилии. Режиссер говорит, что не станет повторять их, потому что не хочет влезать в эту историю.

Режиссер добавил, что эта информация уже, скорее всего, известна представителям WADA, хотя огласке и не предавалась. В отношении того, откуда у Родченкова может быть такая информация, он пояснил, что тот в 2012 году присутствовал в лаборатории Олимпиады, которая проводилась в Лондоне. Бывший сотрудник антидопинговой лаборатории наблюдал тогда там полный беспорядок, а потому Фогель считает, что спортсменов, принимавших допинг, было намного больше.