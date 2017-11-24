В Манжероке открыта горнолыжная трасса с искусственным оснежением

На территории горного комплекса Манжерок открыли горнолыжную трассу, средняя длина которой более 1000 метров. Ей присвоен синий уровень сложности. Для подъема используют ленточный подъемник с креслами.

5 января для всех любителей горных лыж произошло открытие искусственной горки. Снежного покрытия, в период отсутствия снега, смогли добиться благодаря искусственному оснежению, что дает гарантию идеального покрытия трассы в любую погоду, учитывая небольшие заморозки и в период плюсовых температур. Это позволит увеличить сезон катания, создаст максимально комфортные условия для лыжников и стопроцентную загрузку лыжных трасс. В Манжерок можно было приехать покататься еще с начала зимы прошлого года, но использовалась только учебная трасса и беби – лифт. Всего в Манжероке для трасс выделено больше 3000 метров. Каждой присвоен свой уровень сложности: зеленая, синяя, красная. В период праздников, для всех желающих действуют помимо учебной трассы и беби лифта, сноу парк и искусственно заснеженная трасса. Манжерок относится к горнолыжному курорту, который поддерживает развитие всесезонного туризма.