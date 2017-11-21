Биатлонист Фуркад пропустит эстафету Кубка мира в Оберхофе

Биатлонист из Франции Мартен Фуркад пропустит эстафету Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен уже начал подготовку к следующим соревнованиям.

В Германии в первые дни нового года проводится очередной этап Кубка мира соревнований по биатлону. На заснеженные трассы Оберхофа уже не заступит лидер этого вида спорта из Франции Мартен Фуркад. Спортсмен сообщил, что эстафета состоится без этого участника.

Фуркад пояснил, что все дело в правильной подготовке к различным соревнованиям. Он намерен выступить удачно на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге, поэтому решил поберечь свое здоровье до индивидуальной гонки. Француз заявил, что намерен подойти к следующим соревнованиям в самой оптимальной форме и побороться за медаль.

Тем временем представители тренерского штаба российской сборной команды по биатлону подготовили список участников на предстоящие эстафетные гонки в Германии, которые состоятся 7 января.