Хоккейная команда «Сент-Луис Блюз» впервые забрала Кубок Стэнли

В середине сезона команда находилась на последнем месте в Национальной хоккейной лиге.

Команда «Сент-Луис Блюз» обыграла хозяев «Бостон Брюинз» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Встреча соперников прошла 13 июня на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счет составил 4:1.

В составе сборной играют два россиянина: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Нападающий Тарасенко попал в список лучших бомбардиров клуба в регулярном чемпионате, где занял второе место. Он набрал 68 очков за забитые шайбы и передачи.

«Моя жена родила ребенка на прошлой неделе. Теперь это. Лучшая неделя в моей жизни», - поделился эмоциями Владимир.

Это первый Кубок Стэнли в истории клуба «Сент-Луис Блюз». В победе команды сомневались многие эксперты, так как по ходу сезона она оставалась на последнем месте. Однако «Сент-Луис» смог всех удивить.

Примечательно, что уже в четвертый раз подряд в сезоне НХЛ побеждает команда, в которой играют российские хоккеисты.