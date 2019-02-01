Кратковременное счастье: Голый пробег фанатки во время игры «Тоттэнхема» удалили из Сети

Выходка американской модели во время английского футбольного дерби показалась модераторам провокационной.

Пробежка практически обнаженной американской модели Кинси Волански по футбольному полю во время игры «Тоттэнхема» и «Ливерпуля» мгновенно попала в интернет. Видео очень быстро стало вирусным. А число подписчиком девушки с замашками эксгибиционистки возросло практически в четыре раза. Если до ее перфоманса на аккаунт «горячей штучки» было подписано около 400 тысяч человек, то после появления ролика количество ее подписчиков практически достигло два миллиона. Очевидно, модераторы Instagram заподозрили Кинси в желании «срубить подписчиков по-быстрому», мол, ради этого дама не постеснялась оголиться перед многомилионной аудиторией соцсети. Поэтому слава и счастье девушки было кратковременное, и голый пробег фанатки во время игры «Тоттэнхема» удалили из Сети.

Впрочем, ролик уже успели посмотреть достаточно людей, а многие даже скачали его на свои гаджеты, так что мера администраторов портала оказалась запоздалой. Как выяснилось, среди поклонников Кинси не только ее жених-россиянин Виталий Здоровецкий, который и придумал эту акцию, но и многие титулованные спортсмены. Фигурой и смелостью американки восхитились футболист Федор Смолов и теннисист Евгений Кафельников.

Сама Волански не видит ничего предосудительного в своем поступке. По ее мнению, жить нужно на полную катушку, но хочется продолжить ее речь словами писателя Островского «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».