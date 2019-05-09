Отмечают победу раньше времени? СМИ Словакии уличили российскую хоккейную сборную в злоупотреблении алкоголем

Команда хоккеистов из России продолжает громить соперников всухую, имея оглушительный успех. Однако иностранные СМИ решили показать другую сторону спортсменов и рассказали об употребление пива в большом количестве в местном баре Словакии. Таким образом они хотели скомпрометировать действия парней.

На сегодняшний день ЧМ-2019 по хоккею для России знаменуется временем оглушительных побед. Уже сыграно 4 матча: с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0). Болельщики, да и сами игроки, довольны проделанной работай и не собираются останавливаться на достигнутом. Спортивные критики и эксперты прогнозирует абсолютную победу в чемпионате. Это произойдет лишь в том случае, если спортсмены не расслабятся и не будут вести себя самоуверенно.

Журналисты из Словакии решили скомпрометировать российских спортсменов. Они заметили, что команда отмечала очередной «разгром» соперников в местном баре. СМИ утверждают, что хоккеисты пили пиво в большом количестве и было похоже на то, что россияне отмечают победу раньше времени. Для многих иностранцев стало дикостью, что спортсмены употребляют алкоголь в интервале между матчами, однако российским гражданам так не показалось.

Тренер российской сборной опроверг эти слухи, а спортсмены не злоупотребляли спиртными напиткам, скорее всего ребята просто отметили победу лучшим чешским пивом и в этом нет ничего зазорного. Русские болельщики стали шутить, что лучшее пиво – это чешское, поэтому где, если не в Чехии, выпить этот напиток, отметив свои победы.

Многие решили, что Словакия, опубликовав эту информацию, решила «слить» российскую команду, «уличив» ее в употреблении алкоголя. Однако не возбраняется выпить пару бокалов спортсменам, ведь даже после выпитого команда вела себя достойно и без последствий. Поэтому у журналистов не получилось как-то «подставить» сборную.

Следующий матч пройдет 18 мая и сборная Россий сыграет с Латвией в 13:15 МСК.